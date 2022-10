Paraná Pesquisas: Eduardo Leite e Onyx estão tecnicamente empatados

Por Vinícius Prates

Candidatos concorrem no segundo turno, que acontece no dia 30 de outubro (foto: Reprodução/Divulgação/Reprodução/Câmara dos Deputados)

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (PL) estão tecnicamente empatados na disputa para governador do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (7/10), Onyx lidera com 34,7% das intenções de voto e Leite aparece com 32,3%.