Com jovem como vice, PT oficializa Nilmário Miranda como candidato a prefeito de BH

Ex-integrante do governo Lula, Nilmário será o representante do PT na corrida pela PBH. (foto: Gustavo Bezerra/PT na Câmara)

Aposta na identificação

Outros pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte

Alexandre Kalil - PSD

Igor Timo - Podemos

Lafayette Andrada - Republicanos

Júlio Delgado - PSB

João Vítor Xavier - Cidadania

Bruno Engler - PRTB

Fernando Borja - Avante

Luisa Barreto - PSDB

Nilmário Miranda - PT

Wadson Ribeiro - PCdoB

Cabo Washington Xavier - PDS

Wanderson Rocha - PSTU

oficializou neste sábado (5) o ex-deputado federal e ex-ministro de Lula,, de 73 anos, como candidato a prefeito de. Sua companheira de chapa será a militante Luana de Souza, de 24, microempresária e ativista da causa antirracista.A pré-candidatura de Nilmário havia sido aprovada pela direção municipal do partido em julho. Agora, a chapa está completa. Outros partidos não farão parte da composição.O PT chegou a negociar com o PCdoB, que deve lançar Wadson Ribeiro, e com Psol, que confirmou a parlamentar federal Áurea Carolina como representante. A impossibilidade legal de formar coligações para o pleito legislativo, no entanto, dificultou acordos para a corrida rumo à prefeitura.Ao, Nilmário disse que a ideia petista é fortalecer as administrações responsáveis pela gestão de cada região belo-horizontina.“Foi um retrocesso ter esvaziado as regionais. As administrações regionais descentralizavam o poder. É importante que, em uma cidade como Belo Horizonte, onde cada uma das nove regiões é uma cidade”, afirmou.Nilmário pretende, ainda, lançar um “plano de emergência” para gerar empregos e retomar a economia, por conta, sobretudo, da pandemia do novo. “(Precisamos) de cooperativas, microcréditos, pequenas obras e feiras de domingo descentralizadas”, exemplificou.A última passagem dele pela Câmara Federal se iniciou em 2013. De 2015 a 2018, atuou como Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania na gestão do também petista Fernando Pimentel.Ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos de Lula, Nilmário iniciou sua última passagem pela Câmara Federal em 2013.Ele foi deputado federal, também, de 1990 a 2002, quando foi derrotado na eleição para governador do estado. Quatro anos depois, sofreu novo revés.Nilmário Miranda é o sexto candidato confirmado via convenção partidária para as eleições deste ano visando à Prefeitura de BH. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Áurea Carolina (Psol), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Rodrigo Paiva (Novo) e Fabiano Cazeca (Pros) também são presenças certas disputa.O candidato petista deposita fichas na força do nome do partido para chegar ao segundo turno. Nilmário está animado também com a presença da jovem Luana de Souza na chapa. À reportagem, ele destacou a participação da companheira no movimento antirracista.Adiadas para os dias 15 e 29 de novembro (primeiro e segundo turnos) por causa da pandemia de COVID-19, as eleições municipais de 2020 já começam a movimentar o cenário político da capital mineira. Neste ano, as convenções devem ser realizadas todas de maneira virtual.Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe a realização de ‘livemícios’, eventos com apresentações artísticas, semelhantes aos antigos ‘showmícios’. Além das mudanças de prazos e de hábitos causados pela pandemia, este ano será a primeira vez sem a possibilidade de coligações que envolvam vereadores.O primeiro turno das eleições será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será em 29 do mesmo mês.