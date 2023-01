Reitor da UFVJM é afastado de Fórum das Instituições de Ensino Superior

O reitor também apoiou o fechamento das estradas em novembro de 2022 (foto: foto: Reprodução)

Condutas

O reitor Janir Alves Soares, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), foi afastado do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (FORIPES) por apoiar os atos antidemocráticos que ocorreram no domingo (8/1), em Brasília.Soares recebeu a notícia no mesmo dia por um ofício enviado por e-mail. Conforme o documento, o FORIPES considera que o ataque golpista fere os três poderes da República e atinge toda a nação.“Informo que o coletivo de reitores e reitoras decidiu aprovar o desligamento de V. As do Fórum. Tal medida é uma consequência do vosso apoio aos atos antidemocráticos que assolam nosso país”, diz a comunidade.Conforme o ofício, o desligamento do FORIPES não se estende à comunidade acadêmica da UFVJM. No entanto, caso Soares seja afastado, os membros do Fórum disseram na nota que irão apoiar a medida.Na segunda-feira (9/1), oobteve um documento no qual a deputada estadual mineira Beatriz Cerqueira (PT) pedia a exoneração do reitor da UFVJM ao ministro da Educação, Camilo Santana.“A partir do momento em que o senhor Janir sente-se autorizado a apoiar direta ou indiretamente de atos que afrontam a vontade soberana da população manifestada nas urnas, demonstra, que adotou um comportamento contrário aos princípios mais básicos do regime republicano, que é o único no qual as Universidades podem funcionar de forma livre”, explica a deputada.