Polícia identifica grupo bolsonarista de Passos que invadiu Brasília

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou nesta terça-feira (10/1) 27 pessoas de cidades próximas a Passos, no Sudoeste de Minas, que participaram dos atos antidemocráticos em Brasília.

Bolsonaristas detidos reclamam da comida: 'Nem cachorro come'

Na tarde de domingo (8/1), milhares de apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).