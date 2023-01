Divulgados nomes de 240 terroristas presos em cadeias do DF

A Polícia Civil afirma que 300 pessoas foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE), e 240 foram efetivamente presas por envolvimento nos ataques (foto: EVARISTO SA/AFP)

Em atendimento à decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) divulgou na manhã desta terça-feira (10/1) a listagem das pessoas presas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em virtude dos fatos ocorridos na Praça do Três Poderes no último domingo (8/10).

O número de presos agora chega a 240. Sendo que, até o fim da manhã desta segunda-feira (9/1), 176 pessoas já tinham sido transferidas: 112 homens e 64 mulheres. Os homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória II (CDP II), e as mulheres para a PFDF.

Segundo informações prévias da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), pelo menos 15 crimes foram identificados nas ações dos bolsonaristas terroristas. Dentre estes crimes estão listados: golpe de Estado, dano a bem público e lesão corporal. Também foram presas pessoas suspeitas de roubo a transeunte, no caso de jornalistas que tiveram materiais de trabalho roubados, porte de arma branca, corrupção ativa e ouros.

A Polícia Civil afirma que 300 pessoas foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE), e 240 foram efetivamente presas por envolvimento nos ataques. Veja lista atualizadas de presos por atos terroristas:

Veja os nomes dos 240 terroristas presos nas cadeias do DF (foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal)

