Pacheco faz vistoria no Senado: 'Minoria extremista será identificada'

Presidente do Senado repudiou ataques ao Congresso Nacional (foto: Reprodução/TV Senado) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está vistoriando a Casa Legislativa após a invasão no Congresso Nacional, em Brasília, no último domingo (8/1). Pacheco viajava de férias para o exterior e antecipou seu retorno à capital federal para a noite dessa segunda-feira (9/1).









Votação da intervenção federal





Na manhã desta terça-feira também acontece no Senado a votação do decreto, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até dia 31 de janeiro.





O texto foi aprovado ontem (9/1), sem alterações, pelo plenário da Câmara dos Deputados em sessão extraordinária.





"Domingo, dia 8 de janeiro de 2023 foi um dia triste para a história nacional. Assistimos consternados aos atos de vandalismo de uma minoria inconformada com o ato eleitoral. Brasília foi atacada. Prédios públicos, símbolos nacionais, obras que representam a história de nossa pátria foram depredados", pontuou Pacheco na Plenária do Senado.





Durante seu discurso, o presidente do Senado ressaltou que o governo vai identificar e punir os responsáveis pelos atos criminosos, desde os vândalos até os financiadores.





"Alguns poucos quiseram destruir e humilhar as sedes dos Poderes. Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada, um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos", ressaltou.