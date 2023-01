Arma roubada da Presidência durante atos golpistas é recuperada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou uma das armas roubadas durante atos antidemocráticos ocorridos na Esplanada dos Ministérios, no último domingo (8/1).

Por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), a corporação apreendeu um lançador de eletrodos (tipo Taser), encontrado na área verde do Eixo Monumental, na manhã desta terça-feira (10/1).

Segundo a PMDF, o armamento foi devolvido ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

Terroristas bolsonaristas tentaram, por meio da violência, abolir o Estado Democrático de Direito. Aproveitando-se do fraco esquema de segurança montado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), os terroristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes: Palácio do Planalto Supremo Tribunal Federal (STF) , no domingo (8/1).