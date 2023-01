Vídeo: bolsonaristas depredam interior do Palácio do Planalto

%uD83D%uDEA8 URGENTE: Bolsonaristas estão destruindo tudo que vem pela frente dentro do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/xjnlpN5PCH %u2014 Central da Política (@centralpolitcs) January 8, 2023

Os apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão depredando o Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles invadiram o Congresso Nacional em protesto à posse do petista.





O local é patrimônio público e contém acervos históricos.

Bolsonaristas destroem itens do Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente Lula (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A manifestação foi organizada pelas redes sociais. Aproximadamente 100 ônibus, com cerca de 3.900 pessoas, foram em direção à Esplanada para a manifestação.





Grades foram colocadas para conter os manifestantes, mas elas não foram suficientes para barrar os extremistas.