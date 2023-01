Bolsonaristas furam bloqueio e invadem o Congresso Nacional em Brasília

Bolsonaristas invadiram neste domingo (8/1) o Congresso Nacional, em Brasília. Inconformados com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) clamam por uma intervenção militar no país.





Desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro, apoiadores extremistas protestam contra o resultado das urnas e demandam intervenção militar em todo o país (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

De acordo com imagens publicadas nas redes sociais, alguns vidros do Congresso foram quebrados. Manifestantes estão, neste momento, dentro do Salão Verde.



Segundo os grupos de Telegram, onde o grupo radical se organiza, a ordem é invadir o Supremo Tribunal Federal (STF), na esperança de que seja instaurada um estado de sítio.



