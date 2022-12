Bolsonaristas impedem remoção de barracas no QG do Exército em Brasília

Exército precisou escoltar equipe responsável por remover acampamento (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O DF Legal, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, foi impedido de remover as barracas dos bolsonaristas montadas em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram às equipes e expulsaram os responsáveis por desmontar o acampamento.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Hoje, no QG de Brasília. pic.twitter.com/MNwKLYIxkL %u2014 Gi Brasileira %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC9A (@Leahve) December 29, 2022





Carros, caminhões, caçambas e ônibus foram levados até o QG com o intuito de retirar as barracas dos bolsonaristas. Pedras foram arremessadas e algumas pessoas chegaram a chutar alguns carros. A operação foi abortada logo em seguida.

%uD83D%uDEA8 Centenas de soldados das forças armadas estão protegendo os PATRIOTAS da Gestapo do Alexandre de Moraes %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/5Gk4TZycR5 %u2014 Léo Maranhão %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uEA00%uD83C%uDF10 (@LeoMaranhao22) December 29, 2022

De acordo com bolsonaristas presentes no local, algumas barracas chegaram a ser desmontadas na manhã desta quinta-feira (29/12), mas a orientação ao DF foi para que não voltasse ao local para evitar confronto , diante da reação dos manifestantes.

Leia também: Bolsonaristas são presos em investigação sobre vandalismo em Brasília

Embora os bolsonaristas tenham comemorado a presença do Exército, eles estavam promovendo a segurança do local e não apoiando os atos bolsonaristas.

(Com folhapress)