Bolsonaristas são presos em investigação sobre vandalismo em Brasília

A ação da Polícia Federal (PF) que investiga bolsonaristas suspeitos de vandalizarem em Brasília no dia 12 de dezembro prendeu, até o momento, três suspeitos. Duas pessoas foram presas no Rio de Janeiro e outra em Brasília. Policiais cumprem 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão.

O objetivo da investigação é identificar os envolvidos na tentativa de invasão à sede da PF , no dia 12 de dezembro, em Brasília. A operação também busca identificar os responsáveis por incendiar ônibus, veículos particulares e depredar uma delegacia.

Dez medidas emergenciais na saúde que Lula deve adotar no início do mandato

Conforme informado pelo G1, até o momento, Klio Damião Hirano, Átila Mello e Joel Pires Santana foram identificados e presos.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para os estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Os atos de vandalismo no dia 12 de dezembro aconteceram após um grupo de bolsonaristas tentar resgatar o indígena José Acácio Serere Xavante , apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi alvo de um mandado de prisão temporária decretado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.