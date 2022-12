Posse de Lula: veja os itens proibidos na Esplanada

Policiamento será reforçado em toda a região pela Polícia Militar (PMDF) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) elaborou um Protocolo de Operações Integradas (POI), construído em conjunto com órgãos federais e locais, para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro. O objetivo é manter a ordem e garantir a proteção da população, de edifícios públicos e das autoridades presentes no evento.





O policiamento será reforçado em toda a região pela Polícia Militar (PMDF). Unidades especializadas da corporação e da Polícia Civil (PCDF), como tropas de choque, cavalaria, operações aéreas, policiamento com cães e operações especiais, estarão de prontidão para dar apoio, caso seja necessário. Os prédios públicos contarão, ainda, com segurança própria.





O acesso à Praça dos Três Poderes será controlado. A entrada para o local poderá ser feita até 12h30, ou até atingir o público de cerca de 30 mil pessoas, conforme avaliação das autoridades de segurança pública. A PMDF realizará revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios e, eventualmente, em meio ao público. Dessa forma, é imprescindível que os cidadãos estejam atentos às orientações dos órgãos de segurança e de trânsito.





As ações de policiamento incluem reforço da segurança do Festival do Futuro, que integra a programação da posse. Os shows, a serem realizados nos quadrantes dois e três da Esplanada, terão início às 11h do domingo e previsão de término na madrugada do dia 2. Haverá reforço policial em estações de Metrô-DF, na Rodoviária do Plano Piloto e no Aeroporto Internacional de Brasília.





Está previsto, por exemplo, o fechamento da Esplanada e o apoio à segurança presidencial, que está sob a responsabilidade da Polícia Federal, atuação de equipes de atendimentos de emergência e reforço nos efetivos das delegacias próximas.





Conforme o documento toda a região será monitorada pelas forças de segurança do DF, por meio de imagens de câmeras e drones. As informações serão enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). O local sediará o Gabinete de Gestão Estratégica, que reunirá, no dia da cerimônia, o alto-comando da segurança pública do DF e representantes de órgãos federais de segurança. Ainda existe, em âmbito federal, planejamento para a segurança do presidente, dos chefes de estados e outras autoridades.





"Colocaremos em prática nosso planejamento integrado, constituído em conjunto e com informações dos setores de inteligência das forças de segurança pública, locais e federais, e da SSP/DF. Todo o efetivo disponível estará atuando, ou de sobreaviso. Esperamos que tudo ocorra de forma tranquila, mas estaremos preparados para cenários diversos", enfatizou o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo. "As forças de segurança do DF já atuaram em diversos eventos do tipo, como impeachment, eleições 2018 e 2022, atos e desfile de 7 de setembro, entre outros. Para a posse, teremos ações específicas, dada a complexidade do evento e devido ao momento histórico", acrescentou.





Cidade da Segurança

Para que Brasília tenha eficácia no atendimento de ocorrências e na prestação de serviços no evento, será montada uma Cidade da Segurança, na área do Museu Nacional. A estrutura dará apoio aos agentes durante a operação e funcionará como uma base das forças de segurança.





Além dos pontos de apoio para tropas especializadas, será instalado um posto de regulação médica, que funcionará de forma conjunta entre Samu e o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Haverá, também, três pontos médicos. Ambulâncias de atendimento pré-hospitalar serão posicionadas ao longo da Esplanada.



Itens proibidos

Veja o que será vedado no dia da posse na Esplanada



- Armas brancas ou objetos pontiagudos, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeiras, espetos de churrasquinhos, apontador a laser e similares, armas de brinquedo, réplicas ou simulacros.



- Barracas, tendas e similares, fogões e similares, fogos de artifício e artefatos explosivos, dispositivos de choque elétrico ou sonoros (como megafone), substâncias inflamáveis, drogas ilícitas ou quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio.



- Utilização de drones na região da Esplanada, exceto aqueles das forças de segurança e autorizados pela equipe de transição.



- Animais, exceto cães-guia.



Quem pretende levar lanche e água, a recomendação é de utilizar embalagens de plástico transparentes.