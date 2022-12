Prisão de cacique desencadeia atos de vandalismo de bolsonaristas no DF

Cacique Serere Xavante é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e foi preso pela Polícia Federal por atos antidemocráticos (foto: Reprodução/Twitter)

O cacique José Acácio Serere Xavante, que se tornou conhecido por liderar indígenas bolsonaristas em atos em espaços públicos como o Park Shopping, foi preso nesta segunda-feira (12/12) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A prisão foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), núcleo ligado ao governo federal, que entendeu que a detenção do indígena é uma forma de garantir a ordem pública.A prisão foi apontada, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), como o motivo para o início de vandalismos feitos por bolsonaristas na noite desta segunda. Um grupo de apoiadores ateou fogo em um ônibus e em outros veículos, além de entrarem em confronto com a polícia.Nos autos da decisão, há a compilação de autos da prática dos “crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito”. A PGR afirmou que o cacique se utiliza, nos últimos dias, da posição de líder indígena do Povo Xavante para levar os seguidores a cometer crimes, mediante a proliferação da ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito Lula, além dos ministros Moraes e Luís Roberto Barroso.

“A manifestação, em tese, criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos”, registrou a PGR no documento de petição.



Moraes, ao examinar o pedido, entendeu que as condutas do cacique, “amplamente noticias na imprensa e divulgadas nas redes sociais”, são graves e demonstram como a liberdade de Serere pode ser um risco, “uma vez que Serere Xavante convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos”.



“A restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão temporária, é a única medida capaz de garantir a higidez da investigação”, disse o ministro na decisão.