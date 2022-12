Bolsonaristas ateiam fogo em ônibus e quebram placas em Brasília

Guerra nas ruas de Brasília

Incendiaram um ónibus%uD83D%uDE25%uD83D%uDE25%uD83D%uDE25%uD83D%uDE29 pic.twitter.com/rbajClVtWv %u2014 Alexandre%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Alexand59517985) December 13, 2022

Bolsonaristas incendiaram ônibus em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar da capital (foto: Reprodução)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) atearam fogo em veículos após conflito com a Polícia Militar do Distrito Federal. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília nesta segunda-feira (12/12). Placas de sinalização também foram depredadas pelos manifestantes.O confronto começou depois de a Polícia Federal prender o cacique Tserere Xavante, apoiador de Bolsonaro, após pedido da Procuradoria-Geral da República e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O cacique faz parte do grupo de indígenas que invadiu a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília no último dia 2 de dezembro.A reportagem esteve no local e flagrou um homem arrancando uma lixeira enquanto o confronto ocorria no fim da rua. De longe, era possível observar focos de incêndio em diversas vias no centro da capital. Em meio à confusão, três carros da Polícia Militar chegaram para conter a situação. Os policiais fizeram uso de spray de pimenta e munição não letal para conter os manifestantes.

Em dado momento, alguns manifestantes fecharam a Via N2 (em ligação com a W3) e tentaram impedir que os veículos seguissem no sentido Esplanada dos Ministérios. No fim da rua, é possível ver pontos com fogo e pneus no meio da pista.



Uma mulher ouvida pela reportagem, que preferiu não se identificar, relatou estar com medo de cruzar a rua para entrar no hotel que está hospedada, no Setor Hoteleiro Norte (SHN), ao lado da zona de conflito. Trêmula, ela contou que foi comprar produtos em uma farmácia do shopping próximo.



A reportagem procurou a PMDF para comentar sobre o confronto. Por nota, a coorporação disse que "em razão de suposta prisão de um cacique, está havendo uma movimentação dos indígenas, porém, a PMDF está no local controlando a situação. Maiores informações com a Polícia Federal".



A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou à reportagem que a equipe está atuando com algumas nove viaturas — que estão concentradas abaixo do viaduto que liga a W3 Norte/Sul — na manifestação dos bolsonaristas. Segundo a corporação, os militares estão aguardando as forças policiais “estabilizarem a situação para conter os possíveis focos de incêndio ou outros atendimentos que se fizerem necessários”.