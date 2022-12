O que acontece caso Bolsonaro não passe a faixa presidencial a Lula

Por Raphaela Peixoto* - Correio Braziliense

Se Bolsonaro não comparecer à posse, a solenidade segue normalmente, seguindo a hierarquia do cargo (foto: AFP)





Declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) antes das eleições de que não passaria a faixa presidencial a Lula em caso de vitória do petista levataram dúvidas sobre o ritual da transição de cargo. A Constituição Federal, no entanto, não estabelece o ritual como obrigatório, apesar do peso simbólico da passagem de faixa em 1º de janeiro.

Um decreto de 1972, assinado à época por Médici, determina regras relacionadas à passagem, pelo presidente antecessor, da faixa presidencial. O documento, no entanto, não considera este um ato obrigatório. A Constituição determina o comparecimento, ao Congresso Nacional, somente do presidente eleito com o intuito de prestar o juramento de cumprir a Carta Magna, como previsto no artigo 78.









O cientista político André César enfatiza que a relevância da cerimônia está voltada mais no que ela simboliza. Segundo o especialista, a passagem de poder por meio da faixa presidencial representa que estão sendo respeitadas as regras estipuladas pelo "jogo democrático".





"A cerimônia de posse [...] é uma tradição que existe há muito tempo, e não só no Brasil, mas em todos os locais onde há democracia. No âmbito democrático, há uma grande importância. É simbólico, e a política é feita muito do simbólico", afirma o especialista.





Cabe ressaltar que, na história brasileira, a ausência de Bolsonaro na posse do Lula seria algo raro, mas não é a primeira vez que o país verá a cena. A última situação como essa aconteceu em 1985, quando João Figueiredo - último presidente da ditadura militar - não compareceu à posse de José Sarney, seu sucessor, após a morte de Tancredo Neves.





Equipe de Lula espera 300 mil pessoas na solenidade





A futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja - responsável pela organização da cerimônia de posse de Lula - afirmou que "talvez seja a maior presença de chefes de Estado até hoje no nosso período democrático", referindo-se às posse, em 1º de janeiro, durante entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Mais de 10 chefes de Estado confirmaram presença na solenidade





A equipe de Lula espera que 300 mil brasileiros compareçam à Esplanada dos Ministérios. Ao ser questionada sobre a incerteza em relação à passagem de faixa por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL), no rito de posse, Janja frisou que "[...] Vão ter de perguntar ao presidente que está em exercício se ele vai passar a faixa. Se não, vamos pensar como vamos fazer isso."





Segundo a futura primeira-dama, Lula começará o trajeto de carro em direção ao Congresso Nacional por volta das 14h30. Já a cerimônia no Plenário do Congresso está prevista para as 15h. No Palácio do Planalto, para cumprimento de chefes de Estado, o horário estabelecido é 17h. A recepção de delegações estrangeiras no Itamaraty, às 18h30.