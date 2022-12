Janja confirma mais artistas para a posse de Lula

Futura primeira-dama Rosângela da Silva anuncia mais oito artistas que vão se apresentar na posse (foto: Ricardo Stuckert)

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai ocorrer no dia 1º de janeiro, terá a participação de uma série de artistas. Nesta terça-feira (6/12), a socióloga e futura primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, confirmou os shows de mais oito artistas.





Paulo Miklos, ex-integrante dos Titãs; Zélia Duncan; a banda Francisco, El Hombre; Jards Macalé; Thalma de Freitas, atriz e cantora; Geraldo Azevedo, cantor e compositor; Kaê Guajajara, cantora e ativista indígena; e Juliano Maderada, compositor de jingles usados durante a campanha do presidente.Eles se juntam a Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Teresa Cristina, Maria Rita, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, Pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.

A apresentação do evento, que deve iniciar logo após a cerimônia oficial no Palácio do Planalto, às 18h30, ficará a cargo da apresentadora Titi Müller e do humorista Paulo Vieira.



Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida também foram convidados por Janja, mas ainda não deram resposta.