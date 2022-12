Ministério da Economia pode ser dividido em quatro pastas no governo Lula

Entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), nesta terça-feira (6/12) (foto: Reprodução/Youtube)

O ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador dos grupos técnicos (GTs) do gabinete de transição, disse que mais uma pasta pode ser criada a partir do desmembramento do Ministério da Economia, já previsto pelo novo governo.Do superministério - que a priori seria dividido nas pastas Fazenda, Orçamento, Planejamento e Gestão; e Indústria, Comércio e Serviços - pode surgir também o Ministério da Reforma do Estado.As declarações foram dadas na tarde desta terça-feira (6/12), durante a entrevista coletiva que aconteceu na sede do gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).O GT de Planejamento, Orçamento e Gestão apontou a possibilidade de criação dessa área específica como forma de concentrar os esforços de reforma da máquina pública e ganho de eficiência do governo.Segundo o grupo, entram nesses esforços a busca de digitalização e desburocratização do governo, estratégias que também estão comprometidas com o orçamento previsto para 2023, de acordo com os dados recebidos pela equipe de transição.Para Mercadante o Ministério do Planejamento é uma pasta transversal no governo e indispensável. "O país precisa de planejamento para poder crescer de forma sustentável e oferecer serviços consistentes", apontou o ex-ministro.