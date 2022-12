Transição de governo: Brasil deve R$ 5 bilhões a órgãos internacionais

O economista Antônio Corrêa de Lacerda, coordenador do Grupo Técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão do Gabinete de Transição, disse que o Brasil tem, atualmente, uma dívida de R$ 5 bilhões com órgãos internacionais.





LEIA MAIS 16:58 - 06/12/2022 Senado rejeita audiência que atrasaria PEC da Transição

16:21 - 06/12/2022 Frota sobre Constantino: 'Mora fora do Brasil, mas adora opinar aqui'

15:30 - 06/12/2022 Lava Jato: juiz anula decisão do TCU contra Deltan Dallagnol



"A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma infinidade de outros órgãos, da área de meio ambiente e outras áreas, monta R$ 5 bilhões. Então, essa é a dívida que o Brasil tem junto a esses órgãos. Evidentemente isso vai na contramão do projeto de inserção internacional, porque o básico que você tem que fazer é cumprir esses compromissos junto a esses órgãos internacionais". Dentre algumas instituições, Lacerda citou a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). A informação foi dada em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (6/12)."A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma infinidade de outros órgãos, da área de meio ambiente e outras áreas, monta R$ 5 bilhões. Então, essa é a dívida que o Brasil tem junto a esses órgãos. Evidentemente isso vai na contramão do projeto de inserção internacional, porque o básico que você tem que fazer é cumprir esses compromissos junto a esses órgãos internacionais".





Lacerda enfatizou que a inserção internacional do Brasil é algo "muito relevante" e afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem se dedicado pessoalmente em investir nas relações com os órgãos.

"O grupo está avaliando, fazendo um levantamento completo, de todo esse passivo, que temos junto a órgãos internacionais e verificar o espaço no orçamento de forma, a orientar, o novo governo, as pessoas que serão indicadas para o ministério, de forma a resgatar essa função que é determinante. A participação do Brasil nesses órgãos internacionais, para essa nova visão do estado, a visão do planejamento e o próprio desenvolvimento nacional".