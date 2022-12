GT do planejamento: 'Governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro'

O Grupo Técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão do Gabinete de Transição disse que os relatórios parciais entregues pelo governo Bolsonaro apontam que a atual gestão "quebrou o Estado brasileiro". Segundo o GT, algumas áreas orçamentárias estão "graves", como o governo digital (gov.br). A declaração foi dada em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (6/12).

A plataforma oferece diversoss serviços à população e, segundo Ester Dweck, coordenadora do GT do Planejamento, o orçamento não acompanhou a demanda do serviço, assim como dos servidores de Tecnologia da Informação.