Janja divulga cronograma da festa da posse de Lula

A futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, responsável pelos preparativos de comemoração da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1º de janeiro, divulgou nesta quarta-feira (7/11) um cronograma inicial.









A posse será transmitida em telões posicionados na Esplanada. Já os shows previstos no Festival do Futuro, com mais de 20 artistas, devem começar assim que terminar a posse oficial no Planalto.





A previsão de público é de 300 mil pessoas. Janja ainda agradeceu ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pelo apoio na estrutura de segurança.



Posse de Lula acontece no dia 1º de janeiro: Janja divulgou cronograma inicial da festa (foto: Youtube Lula/reprodução)

"A ideia é começar [o Festival do Futuro] assim que terminar a posse no Palácio do Planalto, nos dois palcos na Esplanada dos Ministérios. Temos conversado com o Governo do Distrito Federal para nos apoiar em estruturas de segurança. Quero agradecer ao governador Ibaneis Rocha pelo apoio que tem nos dado, na pessoa do secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha. É uma estrutura grande, estamos com a expectativa de um público de 300 mil pessoas para essa grande festa", afirmou a futura primeira-dama.

"Protagonista do evento é o povo"

Janja citou ainda que todas as forças de segurança estão envolvidas no esquema do dia da posse, tanto a Polícia Militar do Distrito Federal quanto os demais órgãos que atuam na segurança pública. Segundo ela, o protagonista do evento é o povo que virá assistir ao evento. "Estamos trabalhando em conjunto para que tudo transcorra da maneira mais tranquila possível, não estamos prevendo nenhum problema."