PL quer modificar valor de PEC da Transição na Câmara, diz Portinho

O líder do PL no Senado Federal, Carlos Portinho (PL-SP), afirmou nesta quarta-feira (7/12) que o partido tentará reduzir, na Câmara dos Deputados, o valor excepcionalizado do teto de gastos pela PEC da Transição.

Segundo ele, há "alinhamento" entre as bancadas da sigla nas duas Casas. Portinho defende ainda que há tempo suficiente para votar a matéria mesmo se houver alterações na Câmara, o que implicaria em nova votação da matéria no Senado.

"Há um alinhamento entre o PL no Senado e o PL da Câmara para reduzir lá o que não se conseguiu reduzir aqui", disse Portinho a jornalistas, logo antes de coletiva convocada para anunciar o apoio da sigla à candidatura do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), no salão azul do Senado.