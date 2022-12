GT de Educação diz que cortes podem prejudicar compra de livros em 2023

Ex-ministro da Educação Henrique Paim, um dos coordenadores do grupo técnico, teme os impactos dos cortes orçamentários na Educação em 2023 (foto: Reprodução/YouTube) O Grupo Técnico de Educação do Gabinete de Transição disse que os cortes na Educação feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) podem afetar a compra de materiais escolares do próximo ano.





De acordo com o ex-ministro da Educação Henrique Paim, um dos coordenadores do grupo técnico, os limites financeiros e orçamentários dificultam a compra dos livros didáticos e isso pode atrasar a entrega. A informação foi repassada em coletiva de imprensa, nessa terça-feira (6/12).









"Toda aquela despesa de pagamento imediato, nós vamos ter dificuldade na execução. O limite orçamentário, dando um exemplo muito objetivo para vocês, pode gerar uma situação, no caso do livro didático, onde nós não teremos o empenho e a contratação dos livros didáticos, se não houver a liberação do limite orçamentário. O que pode, no ano que vem, implicar no atraso da entrega dos livros didáticos nas escolas de educação básica de todo o Brasil. Então, é uma situação difícil, que precisa ser enfrentada. Nós estamos levantando todos os pontos", declarou o ex-ministro.

Dificuldades no SISU, Prouni e FIES





Ainda segundo Paim, O GT identificou na educação diversas dificuldades com os cortes orçamentários, como problemas de contratos que envolvem o funcionamento do SISU (Sistema de Seleção Unificada), FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e o ProUni (Programa Universidade para Todos), que dependem dos serviços logo no mês de janeiro.





O gabinete de transição teme que as restrições orçamentárias afetem o sistema de preenchimento de vagas nas universidades.





O coordenador dos Grupos Temáticos da transição, Aloizio Mercadante, opinou a respeito da situação, afirmando que a Educação é uma das áreas mais afetadas. " O Governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro e a educação, talvez seja a herança social mais pesada que nós temos neste momento. É um quadro realmente preocupante".