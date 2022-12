Partido de Bolsonaro vai à justiça para cassar mandato de Moro

Moro e Bolsonaro romperam as relações quando o ex-juiz anunciou a saída do Ministério da Justiça; eles se reaproximaram esse ano na tentativa de derrotar Lula nas eleições (foto: Mauro Pimentel/AFP)

O Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro, foi à Justiça para cassar o mandato do senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil). O objetivo é fazer com que haja novas eleições no estado, assim, Paulo Martins (PL) poderia conseguir uma vaga no Senado. O candidato do PL ficou em segundo lugar nas eleições.