Bolsonaro resiste a passar faixa a Lula e atribui derrota a Moraes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda resiste à ideia de passar a faixa ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro de 2023. Internamente, Bolsonaro atribui sua derrota ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que teria beneficiado Lula durante a campanha de 2022.

Para Bolsonaro, participar da posse de Lula passaria uma mensagem de concordância com o resultado das urnas. No início deste mês, o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão (Republicanos), declarou à “CNN Brasil” que Bolsonaro deveria passar a faixa presidencial ao presidente eleito e sussurrar no ouvido dele que “estaria de olho”. Ele também parafraseou o ex-premiê britânico Winston Churchill, dizendo ser necessário "altivez".