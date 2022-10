Tebet sobre Bolsonaro: 'Vamos tirar a faixa do que desrespeita as mulheres'

Tebet foi ao Twitter repudiar fala de Bolsonaro sobre acusações de assédio contra ex-presidente da Caixa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A senadora Simone Tebet (MDB) repudiou uma fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) , candidato à reeleição, diante das denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Tebet acusou Bolsonaro de "dar voz ao agressor" e "relativizar" as acusações.





"'Não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher' foi a declaração de Bolsonaro sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Absurdo! Não defende as vítimas, dá voz ao agressor e ainda relativiza as denúncias. Postura inadmissível para qualquer um, ainda mais para um presidente. Lamentavelmente, não é de se espantar, afinal, não é a primeira vez. Vamos tirar a faixa desse presidente que desrespeita e tira a voz de todas nós, mulheres", escreveu em seu Twitter.