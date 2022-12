Ibaneis sobre conflitos de bolsonaristas: 'Ordem é prender vândalos'

Confronto de bolsonaristas com a polícia (foto: Pedro Marra/CB/D.A. Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), acionou todas as forças policiais para conter o conflito causado por bolsonaristas, na noite desta segunda-feira (12/12), no centro de Brasília. O chefe do Executivo local informa que o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Grupo Tático Operacional (Gtop) 5 e 6 estão nas ruas. "A ordem é prender os vândalos", declara ao Correio.





Segundo o tenente Pedro Paulo Carvalho Ferreira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação combate focos de incêndio em veículos, mas ainda não consegue precisar quais tipos de automóveis. Ao todo, foram acionadas cinco ambulâncias de atendimento pré-hospitalar, seis caminhões de combate a incêndio e uma caminhonete para atuar na ocorrência.





Há viaturas da corporação vindas de seis quartéis: do Palácio do Planalto, Guará, Taguatinga Sul, Sobradinho, Setor de Indústria e Abastecimento (Sia) e Asa Sul.





