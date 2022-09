Posso votar em deputado federal de outro estado?

Não é possível votar em candidatos a deputado federal de outros estados. Isso significa que a escolha é limitada aos postulantes que registraram a candidatura no estado do eleitor, ou seja, onde foi feito o título de eleitor e o alistamento eleitoral.

O motivo está relacionado à Constituição Federal, que estabelece o número proporcional de deputados aos estados que devem ocupar as cadeiras da Câmara Federal e proporcional a população de cada estado, no caso de deputados estaduais e distritais. Por exemplo, em Minas Gerais , dos 1072 candidatos ao cargo de deputado federal, somente 53 serão eleitos no pleito de 2022.