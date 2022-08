Vídeo: o que faz um deputado federal

Leia a matéria: https://www.em.com.br/politica/beaba-da-politica/



Os deputados federais fazem parte do poder Legislativo, portanto, a maior atribuição deles é legislar, propor, discutir e aprovar novas leis que podem alterar a Constituição Federal. Eles também aprovam ou não medidas provisórias (MPs) vindas do presidente da República.



Além disso, o cargo de deputado federal tem poder e obrigação de fiscalizar ações do poder Executivo, recebendo auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que avalia a aplicação de recursos públicos. As pessoas eleitas para o cargo podem solicitar informações aos órgãos do governo e aos ministros, que são obrigados a prestar declarações.



