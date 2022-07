Vídeo: qual a função de um governador de Estado

Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#beabadapolitica

#eleições2022

#eleições

#Governadores" />

Enquanto o presidente da República tem o mais alto cargo do Executivo no país, os governadores são essa pessoa em nível estadual. Neste 10º vídeo da série especial "Beabá da Política", do Estado de Minas, explicamos as funções e as qualificações necessárias para se tornar um governador. Enquanto o presidente da República tem o mais alto cargo do Executivo no país, os governadores são essa pessoa em nível estadual. Neste 10º vídeo da série especial "Beabá da Política", do, explicamos as funções e as qualificações necessárias para se tornar um governador.







Leia mais: Vídeo mostra como funciona a votação em urnas eletrônicas









Leia mais: Entenda qual a função do presidente da República É também função do governador criar projetos de lei de competência do estado, baixar decretos e regulamentos e sancionar ou vetar leis criadas pelos deputados estaduais. Ele precisa ter uma interlocução com a União, para obter investimentos para o estado que representa.





Requisitos para se candidatar a um governo estadual

Ter mínimo de 30 anos

ser brasileiro ou naturalizado

ser alfabetizado

ter domicílio eleitoral no estado para o qual está se candidatando ao cargo há no mínimo um ano

ser filiado ao partido pelo qual deseja se candidatar no mínimo seis meses antes da eleição

ter cumprido totalmente a pena, caso tenha sofrido alguma condenação criminal

estar em pleno exercício dos direitos políticos