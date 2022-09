Quem pode se candidatar ao Executivo? Vídeo explica

Você gostaria de ser prefeito, governador ou até mesmo presidente da República? Antes de sonhar com a sua campanha, sabia que existem alguns requisitos que os interessados precisam cumprir. E neste 18º vídeo da série especial "Beabá da Política", do Estado de Minas, explicamos as condições que os interessados em fazer parte do Poder Executivo precisam cumprir.





Algumas outras regras são impostas conforme o cargo almejado, como a necessidade de o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos renunciarem aos respectivos mandatos caso queira concorrer a cargos diferentes dos ocupados atualmente. Essa decisão deve ser tomada até seis meses antes da data da eleição.





"O espírito das leis"



O 'Beabá da Política' explica conceitos da eleição e políticos de forma simples e direta

O Executivo é um dos Três Poderes, junto ao Legislativo e ao Judiciário, e faz parte de uma divisão criada pelo filósofo francês Montesquieu no livro "O espírito das leis", publicado pela primeira vez em 1748. Segundo ele, o Poder Executivo deve estar nas mãos de uma só pessoa, porque esta parte do governo, segundo Montesquieu, "precisa quase sempre de uma ação mais instantânea, é mais bem administrada por um do que por vários".