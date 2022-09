Vídeo: qual o papel de um vice-presidente da República?

Este 19º vídeo da série especial "Beabá da Política", do Estado de Minas, explica que umas das funções do vice-presidente é auxiliar o governante a elaborar ações públicas, tomar decisões e garantir a estabilidade de sua gestão. A escolha dos candidatos a vice-presidente, em geral, é marcada por articulações políticas que envolvem concessões de partidos e promessas de apoio no Congresso Nacional. E, apesar de a escolha para o cargo ser feita à reboque da votação pelo presidente da República, o papel desempenhado pelos vices é considerado de extrema importância.Este 19º vídeo da série especial "Beabá da Política", do, explica que umas das funções do vice-presidente é auxiliar o governante a elaborar ações públicas, tomar decisões e garantir a estabilidade de sua gestão.





A residência oficial do vice-presidente é o Palácio do Jaburu, na Vila Presidencial, entre o Palácio do Planalto - residência oficial do Presidente da República - e o Palácio da Alvorada, em Brasília.



Para tentar a candidatura a vice, é necessário ser brasileiro nato, ter ao menos 35 anos, ser filiado a um partido político e possuir o pleno exercício de seus direitos políticos.