Saiba como consultar o local de votação no site do TSE

Agora que a eleição está chegando, você provavelmente já estudou as propostas de cada candidato, fez sua escolha, anotou os números que vai digitar na urna eletrônica e só falta chegar o dia. Mas não saber para onde ir no dia 2/10 (domingo) pode gerar uma dor de cabeça a mais, porque são muitas zonas eleitorais em uma mesma cidade. Mas o 22° e último vídeo da série especial "Beabá da Política", do jornal, mostra como evitar esse contratempo e descobrir sua zona e seção eleitorais.

O recado é o mesmo: quem está na primeira eleição e não se lembra ou quem já votou outras vezes é sempre bom conferir se houve alguma mudança no seu local de votação. Ficar perdido sem saber pra onde ir no dia da votação pode ser uma dor de cabeça. No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entretanto, o problema pode ser solucionado de uma maneira simples e rápida.