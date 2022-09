Vídeo explica o que é voto branco e o que ele significa

Os votos em branco e os nulos se diferenciam, de acordo com o entendimento de cientistas políticos. Neste 17º vídeo da série especial "Beabá da Política", do Estado de Minas, vamos explicar essas diferentes interpretações sobre a manifestação dos eleitores que, na eleição presidencial de 2018 representaram 9,5% (nulo e branco) das escolhas nas urnas no segundo turno, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foi o mais alto percentual desde 1989.





O voto em branco já chegou a ser considerado válido e dado ao candidato vencedor. Era tratado como um "voto de conformismo", porque o eleitor se declarava satisfeito com qualquer candidato que vencesse. Atualmente, porém, não funciona da mesma forma. Hoje só são contados os votos válidos, ou seja, aqueles direcionados a candidatos ou legendas partidárias e são desconsiderados os votos brancos e nulos.





Diferença entre voto nulo e branco







Voto em branco x voto nulo: saiba a diferença (foto: Arte EM)

Portanto, se alguém decide anular o voto, na prática é como se ele não existisse, porque ele não entra na contagem dos votos válidos, que são aqueles direcionados a candidatos ou partidos. Ou seja, eles só podem ser usados para estatística.