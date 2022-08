Vídeo: entenda qual é a função do deputado estadual

Leia a matéria:



O deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília, é o representante da população no Legislativo Estadual. Como parte do poder Legislativo, é função dele criar e alterar as leis, fiscalizar a atuação do governador e representar a população.



Representantes do povo nas assembleias legislativas, os deputados estaduais têm algumas funções semelhantes às dos deputados federais. A primeira diferença entre esses cargos parlamentares é que o primeiro tem jurisdição no estado onde foi eleito, enquanto o segundo tem atuação em todo o território brasileiro. Neste 13º vídeo do especial "Beabá da Política", do, explicamos a função desses legisladores estaduais.O deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília, é o representante da população no Legislativo Estadual. Como parte do poder Legislativo, é função dele criar e alterar as leis, fiscalizar a atuação do governador e representar a população.