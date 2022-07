Vídeo: entenda o que faz um senador no Brasil

Leia a matéria: https://www.em.com.br/politica/beaba-da-politica/



Os senadores representam os estados e não a população, portanto, não há proporcionalidade entre o número de senadores e o de habitantes, como ocorre nas eleições para deputados federais. Todos os 26 estados e o Distrito Federal têm 3 senadores cada um, totalizando 81. Eles são eleitos de quatro em quatro anos, de forma alternada, ou seja, em uma eleição altera um terço da casa e na outra os dois terços restantes.



O professor de direito da faculdade Arnaldo Vladimir Feijó explica que, no processo de aprovação das leis, alguns projetos surgem no Senado e são confirmados na Câmara dos Deputados. E em outros ocorre o processo inverso. "Será o Senado a casa revisora das atividades iniciadas na Câmara dos Deputados", finaliza Feijó." />

O Senado faz parte do Poder Legislativo, porque nele são feitas as legislações do país, ou seja, as leis. Neste 11º vídeo da série e especial "Beabá da Política", do, explicamos as diferenças entre Senado e Câmara dos Deputados e qual é a função de um senador da República no Brasil.