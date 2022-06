Fundo eleitoral: o que é e quais as controvérsias sobre ele

O Fundo Eleitoral tem como destinação o financiamento de campanhas políticas. Por isso mesmo ele só é distribuído durante anos eleitorais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fonte do fundo é composta de “dotações orçamentárias da União, multas e penalidades de natureza eleitoral, doações de pessoas físicas depositadas diretamente em contas criadas pelos partidos políticos somente para isso e algum outro recurso que possa ser atribuído por lei” , conforme descrição no site do próprio TSE.