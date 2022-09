Vídeo explica como são escolhidos os mesários

Você tem receio de ser escolhido como mesário de uma seção eleitoral? Calma que este 20º vídeo do especial "Beabá da Política", do, vai explicar como a Justiça faz a seleção dos mesários e se existem chances de você ser convocado para trabalhar em uma eleição.Os mesários são escolhidos entre os eleitores da própria seção. O mesário que está trabalhando na sua sala na eleição também vota regularmente ali. Eles são uns dos responsáveis por preparar a urna para o início da votação e encerrá-la ao fim do período determinado pela Justiça Eleitoral.