Como são escolhidos os ministros do Supremo

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o último recurso de apelações do Brasil, pois é responsabilidade dele julgar casos que viraram jurisprudência em todos os outros tribunais do país, além de julgar pessoas com foro privilegiado. Entenda essas e outras funções dos ministros do STF neste 12º vídeo da série e especial "Beabá da Política", doPara se tornar ministro do Supremo é preciso que a pessoa tenha nascido no Brasil e esteja com idade entre 35 e 65 anos. Além disso, deve seguir carreira jurídica e possuir notável saber nessa área. Também é necessário ter uma reputação ilibada, ou seja, uma reputação ótima, sem nenhum tipo de mancha em sua trajetória.