De onde surgiram os termos direita e esquerda na política?

jornal Estado de Minas, explicamos de onde surgiram esses termos. Dia e noite, doce e salgado, frio e calor. Todos são exemplos de antagonismos de fácil entendimento. Porém, há um exemplo que causa muita dúvida nas pessoas quando o assunto é política: direita e esquerda. Neste sétimo vídeo da série especial “Beabá da Política”, do, explicamos de onde surgiram esses termos.









Os integrantes da ala mais conservadora ficaram sentados à direita do presidente da assembleia. Eles eram a favor da instalação de uma monarquia constitucional, semelhante ao que existe na Inglaterra, na qual há um rei com um Parlamento que depende de sua figura. Além disso, eles queriam conter a revolução e manter o poder de Luís 16, com direito a veto absoluto a todas as leis.





Nas cadeiras à esquerda, se sentaram pessoas que tinham uma visão política oposta. Mais progressistas, defendiam uma mudança mais racial. Queriam que o rei tivesse um voto suspensivo: caso ele não concordasse com um projeto de lei, ele poderia suspender o processo por um determinado tempo, mas não poderia interrompê-lo ou cancelá-lo definitivamente.