Ciro Nogueira: 'governo imaginário de Lula termina no dia da eleição'

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, questionou pesquisas eleitorais (foto: Marcelo Câmarago/Agência Brasil) O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, colocou em dúvida, nesta quarta-feira (8/6), os resultados das pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias.





Segundo as pesquisas, o governo Lula já tomou posse e já está governando. Segundo a realidade, o governo imaginário de Lula termina no dia da eleição, com a vitória do presidente Bolsonaro. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) June 8, 2022



LEIA TAMBÉM: Pesquisa: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no 1º turno para 18 pontos “Segundo as pesquisas, o governo Lula já tomou posse e já está governando. Segundo a realidade, o governo imaginário de Lula termina no dia da eleição, com a vitória do presidente Bolsonaro”, disse o ministro pelo Twitter.

Pesquisa da Quaest Consultoria contratada pela Genial Investimentos e divulgada hoje mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência.





No cenário testado com mais pré-candidatos, o petista aparece com 46% na pesquisa estimulada — quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos presidenciáveis.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 30%, Ciro Gomes (PDT) é o terceiro, com 7%.

André Janones (Avante) soma 2%, enquanto Simone Tebet (MDB) e Pablo Marçal (Pros) têm 1% cada.

Todos esses pré-candidatos empatam na margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais não pontuaram.





Considerando apenas votos válidos — quando são descartados indecisos, brancos e nulos — Lula aparece com 52,87% das intenções de voto e seria, neste cenário, eleito em primeiro turno.