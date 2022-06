Pesquisa: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no 1º turno para 18 pontos

O pré-candidato à Presidência da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) aparece 18 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo primeiro turno das eleições, de acordo com a pesquisa quantitativa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/6).

O ex-presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto, seu melhor resultado até aqui e um ponto acima do registrado no último levantamento. Já o presidente Bolsonaro aparece com 29% das intenções de voto, tendo caído dois pontos desde a última pesquisa, divulgada no dia 22 de maio.