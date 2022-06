Bolsonaro sobre multa a jornalistas: 'Tenho que pedir R$ 1 bi à imprensa'

Presidente Bolsonaro ironiza multa de R$ 100 mil aplicada por ataques a jornalistas (foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, nesta quarta-feira (8/6), a decisão de ontem (7/6) da juíza Tamara Hochgreb Matos, da 24ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, que o condenou a pagar R$ 100 mil a título de indenização por dano moral coletivo aos jornalistas.“O que nós devemos deixar para esse Brasil? Um Brasil melhor. Eu tenho uma filha de 11 anos. Eu faço é por ela. Não é patrimônio para ela. Eu já tenho o suficiente, no meu entender. Espero que não me arranquem o dinheiro por ações como uma ontem em São Paulo, R$ 100 mil porque estou atacando a imprensa. Meu Deus do céu, eu tenho que pedir R$ 1 bi então para a imprensa para mim. Pago R$ 100 mil e dão R$ 1 bi para mim”, disse durante encontro com empresários da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).Na decisão, a magistrada afirmou que o comportamento do presidente incita a violência contra a categoria."Com efeito, tais agressões e ameaças vindas do réu, que é nada menos do que o chefe do Estado, encontram enorme repercussão em seus apoiadores, e contribuíram para os ataques virtuais e até mesmo físicos que passaram a sofrer jornalistas em todo o Brasil, constrangendo-os no exercício da liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia."