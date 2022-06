Serra do Curral é motivo de novo embate entre ALMG e Zema

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Cartão-postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral é motivo do novo embate entre Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o governador Romeu Zema (Novo).Nesta quinta-feira (09/06), uma primeira reunião será feita para análise do tema no Legislativo e dará início oficialmente ao trâmite de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para que a Serra possa ser tombada em âmbito estadual.