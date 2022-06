Kalil pede Lula eleito no 1° turno e associa Zema a 'carneiro bem mandado'

Kalil (ao centro) teceu críticas a adversários de seu grupo na eleição deste ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 8/6/22)

Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições gerais de 2022, em outubro, Alexandre Kalil (PSD) aproveitou um evento político nesta quarta-feira (08/06) para criticar Jair Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) e pedir a eleição de Lula (PT) em primeiro turno. Bolsonaro e Lula devem participar da disputa à Presidência da República, enquanto Zema e Kalil tentam governar Minas Gerais pelos próximos quatro anos.Em discurso durante evento que oficializou, em Belo Horizonte, o apoio da Rede Sustentabilidade a Kalil, o pré-candidato afirmou que Lula precisa vencer o pleito. Na sequência, teceu críticas a Bolsonaro, especialmente no âmbito social. Precisamos eleger o presidente Lula . Temos que eleger o presidente Lula no primeiro turno. Não podemos escutar falar em urna eletrônica, como escutamos ontem (terça-feira), quando recebemos notícia de 33 milhões de esfomeados neste país. O assunto não é (Edson) Fachin, o assunto não é o Alexandre de Moraes. O assunto é arroz, feijão, batata e carne, amigo. É este o assunto que temos que combater", afirmou.Na sequência do pronunciamento, Zema foi o alvo. Mesmo sem citar o nome do atual governador mineiro, Kalil o associou a um "carneiro bem mandado"."O assunto não é que eu acho ou não tenho opinião formada sobre a Serra. Não tem opinião formada sobre a Serra do Curral, não tem opinião formada é sobre nada. Porque não sabe de nada, porque reina e não governa. Se querem um carneiro bem mandado no Governo de Minas, reelejam este governador, se querem quem cuida de gente e quem cuida de pessoas, conto com todos vocês".Na segunda (6), ao participar do "EM Entrevista", podcast do, Zema relacionou Kalil ao petista Fernando Pimentel , governador mineiro entre 2015 e 2018. "A turma que destruiu o estado é a que critica por termos consertado. Criticar faz parte da vida dele [Kalil]. Ele nunca conseguiu fazer muito e vive só de críticas".Além de Kalil e Zema, Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.Já à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros nomes tidos como pré-candidatos. As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.