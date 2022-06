Eleições 2022: Rede anuncia apoio 'único' a Kalil; entenda

Kalil (ao centro) e Paulo Lamac (ao lado dele, esq.) firmaram aliança entre o PSD e a Rede para a disputa eleitoral em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 8/6/22)

"Rede abraça Kalil". Com este slogan, o partido Rede Sustentabilidade anunciou nesta quarta-feira (08/08), em evento recheado de agentes políticos e outras figuras políticas na Região Leste de Belo Horizonte, apoio a Alexandre Kalil (PSD) nas eleições gerais de 2022, em outubro. Kalil, pré-candidato ao Governo de Minas no pleito, terá um apoio "único" da Rede.Isso porque a legenda tem um acordo próprio para apoiar Kalil, do PSD, e o vice na chapa, André Quintão (PT) . A Rede participa de uma federação nacional com o Psol, que tem Lorene Figueiredo como pré-candidata na disputa ao Executivo de Minas Gerais , mas terá uma exceção para enfrentar o partido "amigo" no estado mineiro."O apoio da Rede (a Kalil) é anterior à federação; anterior, inclusive, às negociações da federação. Por conta disso, já existe. no estatuto da federação uma previsão expressa excetuando Minas Gerais da obrigatoriedade de apoiar as candidaturas do Psol. Então, em Minas, nós temos essa condição já anteriormente construída na federação para apoiar a candidatura do Kalil", afirmou Paulo Lamac, vice-prefeito de BH no primeiro mandato de Kalil e porta-voz da Rede em Minas.

A Rede é o sexto partido que caminhará junto de Kalil na disputa ao Governo de Minas este ano. PSD, DC, PT, PCdoB e PV são as outras legendas parceiras da chapa. O ex-prefeito de BH será o palanque do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.



"Nós vamos agregando e caminhando, falta muito tempo. A gente quer a mudança, e nós vamos tentar fazer essa mudança. Então, o apoio é importante. É um partido muito importante e. no momento em que se vive em Minas Gerais, ele se torna mais importante ainda", disse Kalil.



Além de Kalil e Lorene, o atual governador Romeu Zema (Novo) é outro pré-candidato para a eleição. Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro. As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.