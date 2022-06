Kalil discute com entrevistador em TV: 'Molecote, está querendo aparecer'

Alexandre Kalil (PSD) perdeu a paciência com repórter da TV Capelinha (foto: Tv Capelinha/Reprodução)

O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), discutiu com um entrevistador da TV Capelinha, conhecido como DJ Veneno, em participação ao vivo neste sábado (4/6). O bate-boca começou depois que o rapaz perguntou ao ex-chefe do Executivo da capital sobre dívidas que ele tem como empresário, baseado em uma reportagem veiculada nessa sexta-feira (3/6) pela revista Veja.



Ao ser questionado novamente sobre as dívidas, Kalil perdeu a paciência e gritou com o comunicador. "Não grite comigo. Molecote! Está querendo aparecer em cima de mim. Quem é você? Não sei nem seu nome, nunca te vi. Aliás, se esse moleque continuar aqui, entreviste esse banana, esse merdinha que está aqui!”.





DJ Veneno disse que fez as mesmas perguntas para o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e que ele teria “saído fugido” da redação. Kalil então questionou se ele havia falado sobre a vida pessoal do chefe do Executivo do estado, e o repórter afirmou que sim.





"Corrido eu não saio, é mais fácil eu te jogar pela janela, moleque. Te pego e te jogo pela janela, moleque!", gritou o ex-prefeito. "Tudo bem. Eu sou magrinho, acho que eu consigo flutuar", respondeu DJ Veneno.





Após a discussão, a entrevista seguiu o fluxo. Kalil prestou esclarecimentos a respeito da matéria da revista Veja e disse ser “como qualquer outro brasileiro”.