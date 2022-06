Kalil sobre Zema: 'Não pagou um centavo ao governo federal'

Alexandre Kalil também citou aliança com o ex-presidente Lula como trunfo para ajudar Minas Gerais (foto: Creative/Commons/Divulgação)

O pré-candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) chegou na tarde deste sábado (04/5) a São João Del Rei, na região do Campo das Vertentes, após iniciar uma série de viagens com aliados políticos nesta semana.

Ao falar sobre a situação financeira do estado, Kalil também criticou a atual gestão, do governador Romeu Zema (Novo), que vai tentar a reeleição.

“Houve um aumento de arrecadação de quase R$ 90 bilhões nesse período e nós vamos receber um estado com R$ 50 bilhões a mais de dívida. São números, não são opiniões”, afirmou.









Minas é um dos três mais endividados do país, junto com o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O pré-candidato destacou a aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um trunfo para mudar este cenário.





"Caso eleitos, sabemos que vamos receber um estado quebrado, muito endividado, mas não vamos falar do que ficou para trás. Nós queremos apresentar junto com o presidente Lula, que será reeleito certamente, uma solução definitiva para Minas Gerais", afirmou.





Viagens pelo interior



Ontem, o ex-prefeito de Belo Horizonte esteve em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, regiões de baixa renda e com bom desempenho dos políticos do Partido dos Trabalhadores.





"Nós temos que conhecer muito bem os problemas. Nós estivemos agora em uma região muito dura, No Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, sofrida. Fomos lá conhecer os problemas, andamos pelas estradas”, declarou.





Estradas



"A prioridade do nosso governo vai ser saúde e infraestrutura. Nós vamos à Brasília, vamos revitalizar o departamento de estradas, vamos ver o que pode ser feito", declarou Kalil.





O pré-candidato também fez um alerta para a população mineira sobre os projetos feitos durante o ano das eleições.





"Cuidado com tapa buraco eleitoreiro feito às pressas. Estrada requer muito cuidado, estrada requer projetos bem feitos e definitivos", afirmou.