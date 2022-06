Cidade de Zema terá fábrica de aviões com investimento de R$ 658 milhões

Com a presença de Zema, a prefeitura de Araxá assinou nesta sexta-feira o despacho para a implantação da Desaer na cidade (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

Araxá oficializou, nesta sexta-feira (3/6), o despacho do governo do Estado de Minas Gerais para a implantação da fábrica de aviõesna cidade. O investimento de R$ 658 milhões será responsável pela geração de cerca de mil empregos diretos e indiretos no município do Alto Paranaíba.