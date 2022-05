ExpoQueijo Araxá 2022 começa na próxima quinta-feira (2/6)

Complexo do Barreiro, em Araxá, receberá o evento internacional entre os dias 2 e 5 junho (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Os amantes de um bom queijo poderão apreciar na próxima semana um evento exclusivamente voltado ao produto, em Araxá, no Alto Paranaíba. A cidade recebe entre os dias 2 e 5 de junho a terceira edição da ExpoQueijo Brasil - Araxá International Cheese Awards. Aberta ao público, a exposição contará com mestres queijeiros, produtores, expositores, autoridades, além de oficinas, palestras, atrações culturais e o Concurso Internacional do Queijo.

Com expectativa de receber cerca de 50 mil pessoas do Brasil e do mundo, durante os quatro dias de atividades, o palco da ExpoQueijo 2022 será o Complexo Hidromineral do Barreiro, na área do Grande Hotel de Araxá.

A exposição busca valorizar e promover a expansão do queijo de excelência no mercado nacional e internacional, além de incentivar produtores e seus negócios.

A estrutura disponível contará com uma área de 2.640m², que receberão 200 estandes, com exposições de produtos, patrocinadores, restaurantes, espaço kids e food trucks.

Qualificação

Por meio de seminários, oficinas e workshops gratuitos, a feira busca colocar os produtores e toda a cadeia produtiva queijeira a par das novas tecnologias que surgem para o setor, visando valorizar o queijo de excelência e disseminar informações sobre como identificá-los.

clicando aqui. As vagas são limitadas. Entre os temas dos cursos estão o uso do marketing pelas Associações de Queijos Artesanais; a pesquisa e regulamentação dos produtos e como lucrar com as vendas. A consulta da relação das atividades, e as inscrições, podem ser realizadas,As vagas são limitadas.

“A cadeia do queijo é muito importante, pois ela agrega em torno dela, uma série de serviços, investimentos, negócios e novos produtos, como a cachaça, o café entre outros. São novos desafios e propostas, que durante o evento serão debatidos nas oficinas, workshops, palestras, seminários, minicursos, entre tantas atividades que vão acontecer durante os quatro dias”, ressalta a idealizadora e organizadora da ExpoQueijo, Maricell Hussein.

Concurso Internacional do Queijo

Entre os destaques do evento está o Concurso Internacional do Queijo que vai reunir, dentro da programação, mais de 800 produtores do Brasil e do exterior, de 2 a 4 de junho.

A edição de 2022 reunirá os produtos com as devidas certificações nacionais e internacionais e legalmente aprovadas no país pelos órgãos de fiscalização e Serviços de Inspeção Municipal, Estadual, Federal ou Selo Arte.

Os produtos premiados serão condecorados com certificado e medalha, recebendo também um QR Code, que comprovará a participação nos Concursos da ExpoQueijo Brasil.

Em 2021 foram 188 premiações. Os queijos mineiros conquistaram 66 medalhas, sendo 22 de ouro, 19 de prata e 25 de bronze. Minas Gerais liderou o ranking de campeões entre os estados brasileiros, seguido por São Paulo, com cinco condecorações de ouro, dez de prata e quatro de bronze.

Já entre os concorrentes estrangeiros, os italianos conquistaram o Super Ouro (prêmio principal) e levaram mais cinco medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Também foram destaque o Peru, com seis premiações, e Portugal, com duas.

Programação cultural

As atrações culturais programadas para o evento acontecerão na Vila Gastronômica da ExpoQueijo Brasil 2022, onde será montado um palco que receberá apresentações musicais de artistas da cidade.

A exposição, promovida pela Bonare Eventos, conta com a parceria da Prefeitura de Araxá, do Governo de Minas Gerais e de empresas e instituições privadas. De acordo com o prefeito, Robson Magela, a ExpoQueijo agrega um grande valor para o município.

“Fico muito feliz com a realização de um evento internacional em nossa cidade. Um evento turístico, gastronômico, cultural e que valoriza nosso agronegócio e nossos produtores. Araxá é polo regional do agro e do turismo e temos que, cada vez mais, nos organizar e estruturar para isso. Temos certeza que a ExpoQueijo deste ano será ainda maior que a de 2021”, destaca.