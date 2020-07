Os 15 anos do Google no Brasil: do começo em BH à pandemia

Sede da empresa em BH, no Santa Efigênia, inaugurada em 2016. Equipe mineira criou e contribuiu com vários serviços do Google populares em todo o mundo (foto: Nereu Jr/Divulgação)



Google chegou ao Brasil em 2005. Em 20 de julho daquele ano, a empresa escolheu Belo Horizonte para consolidar sua primeira sede. Quinze anos depois dessa forte ligação da gigante de tecnologia com Minas Gerais e o país, funcionários da empresa contam a trajetória do Google em BH e as mudanças criadas pela empresa que tiveram relação direta com esse elo com os brasileiros nesses 15 anos.



19:13 - 22/06/2020 Google vai adicionar verificação a suas buscas de imagens Akwan, uma startup de Belo Horizonte criada dentro do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e comandada por quatro professores fundadores: Nivio Ziviani, Ivan Moura Campos, Alberto Laender e Berthier Ribeiro Neto, hoje diretor de engenharia do Google para América Latina.



“Eles foram importantes protagonistas da história mais recente do ecossistema de inovação e impulsionaram o movimento de trazer para fora da universidade, as inovações desenvolvidas em diferentes departamentos. O papel do Google foi mais representativo do que prático, nesse caso. O fato de uma startup ter sido criada no ecossistema mineiro e ter evoluído a ponto de ser adquirida por uma das empresas de tecnologia mais reconhecidas no mundo, incentivou outras pessoas a tirarem suas ideias do papel”, conta o diretor do Google for Startups na América Latina, André Barrence.



André Barrence, diretor do Google for Startups na América Latina, diz que compra da Akwan em 2005 estimulou o ecossistema de inovação no país (foto: Giovanna De Marchi/Divulgação)



E foi justamente a partir daí que, segundo Barrence, o ecossistema de inovação evoluiu. “Essa evolução é feita em ciclos, normalmente longos, e nos últimos anos houve-se avanços consideráveis, visto que além de estar próxima do eixo Rio-São Paulo, onde o aspecto econômico é mais desenvolvido. Minas Gerais tem o terceiro maior PIB do Brasil, o que contribuiu e possibilitou investimentos importantes no ecossistema de startups e inovação.”



Para o diretor do Google for Startups na América Latina, a empresa e o ecossistema de evolução de Minas Gerais ainda têm pontos a serem melhorados e desenvolvidos. “Sempre há o que evoluir. Para que isso aconteça, é necessário seguir investindo na construção de um ecossistema de inovação cada vez mais coordenado. Os empreendedores amadureceram, as startups cresceram e, pouco a pouco, as políticas públicas estão se aprimorando, mas movimentos inconstantes por parte dos governos podem confundir e desencorajar o ecossistema empreendedor”, pontua.



Barrence destaca, ainda, que o estado mineiro tem uma concentração grande de universidades e polos de inovação, o que, a princípio, foi crucial não só para a instalação do Google no Brasil, como, também, para a criação de núcleos de transferência de tecnologia, parques tecnológicos e demais iniciativas coordenadas, a fim de possibilitar o crescimento do setor tecnológico no estado.





Influência no mercado

“Passamos por um momento histórico e de mudanças importantes em nossa sociedade. Pela natureza do trabalho que fazemos e pelo grande alcance de nossos produtos, acredito que a companhia e o nosso escritório tenham um papel também histórico nesse contexto. No campo das relações pessoais e de trabalho, acredito que o Google também tenha condições de influenciar a sociedade de forma positiva. Nossos princípios de celebrar a diversidade e estimular a inclusão já estão gerando bons frutos e ainda temos muito trabalho a realizar, muito mais a contribuir”, comenta o engenheiro de software do Google Hermes Rafael de Freitas Junior.



Essa influência, citada por Junior, pode ser evidenciada em relatos de outros funcionários da empresa, e também no papel que cada um exerce dentro do Google. Isso porque é por meio deles, engenheiros e diretores do escritório de Belo Horizonte, que algumas ideias inovadoras surgiram e transformaram a experiência tecnológica.





"Trabalhei no Orkut"





Google completa 15 anos em BH e no Brasil de olho com grande contribuição ao ecossistema de inovação na capital mineira (foto: Nereu Jr/Divulgação)



O mineiro Bruno Augusto Vivas e Pôssas, diretor sênior do time de busca do Google, também faz parte da equipe inicial do Google no Brasil. Uma de suas contribuições foi mostrar ser possível usar a relação entre os termos de uma busca para melhorar os resultados para os usuários. “Uma pesquisa por 'belo horizonte', por exemplo, deve retornar documentos onde essas palavras aparecem juntas e não isoladamente”, explica.



Pôssas destaca que três inovações disponibilizadas para essa ferramenta foram idealizadas no Brasil, como a de busca por futebol, amplamente utilizada na Copa do Mundo de 2018. Outra delas foi a busca por estabelecimentos, que considera a localidade do pesquisado, inteiramente desenvolvida em Belo Horizonte.



Junior, por exemplo, tem sua história confundida com a própria instalação da empresa na capital mineira, já que o engenheiro fazia parte da empresa adquirida pelo Google, a Akwan. “Trabalhei no Orkut por quatro anos e passei por inúmeros setores. Foram diferentes funções, diferentes projetos, algumas frustrações e inúmeras alegrias. Acho que toda essa história me define como um engenheiro experiente e, como tal, apto a evitar caminhos não promissores. Acho que a experiência traz também a responsabilidade de ser um mentor para os mais novos”, comenta.O mineiro Bruno Augusto Vivas e Pôssas, diretor sênior do time de busca do Google, também faz parte da equipe inicial do Google no Brasil. Uma de suas contribuições foi mostrar ser possível usar a relação entre os termos de uma busca para melhorar os resultados para os usuários. “Uma pesquisa por 'belo horizonte', por exemplo, deve retornar documentos onde essas palavras aparecem juntas e não isoladamente”, explica.Pôssas destaca que três inovações disponibilizadas para essa ferramenta foram idealizadas no Brasil, como a de busca por futebol, amplamente utilizada na Copa do Mundo de 2018. Outra delas foi a busca por estabelecimentos, que considera a localidade do pesquisado, inteiramente desenvolvida em Belo Horizonte.

Tecnologia mineira





"Dos 10 sinais mais significativos utilizados pela ferramenta de busca, três deles foram desenvolvidos pelo time de Belo Horizonte" Bruno Augusto Vivas e Pôssas, diretor sênior do time de busca do Google





Ainda, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, a equipe de Belo Horizonte contribuiu no desenvolvimento do painel informativo sobre a COVID-19 nos buscadores. Os dados usados são oficiais e coletados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, no caso do Brasil, também do Ministério da Saúde. “O Brasil está entre os maiores mercados do mundo para o Google. A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas e nosso centro de engenharia está pronto para dobrar ou até triplicar de tamanho nos próximos anos. Espero com muita ansiedade pelo futuro.”



“Há ainda o algoritmo principal da busca. Neste, a ferramenta de busca do Google considera mais de 200 sinais sobre um documento para selecionar e ordenar os resultados a serem apresentados ao usuário. Cada sinal fornece uma evidência sobre a relevância do documento para a busca. Dos 10 sinais mais significativos utilizados pela ferramenta de busca, três deles foram desenvolvidos pelo time de Belo Horizonte, e pelo menos um em cada 10 resultados da busca está lá devido ao nosso trabalho”, destaca Pôssas.Ainda, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, a equipe de Belo Horizonte contribuiu no desenvolvimento do painel informativo sobre anos buscadores. Os dados usados são oficiais e coletados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, no caso do Brasil, também do Ministério da Saúde. “O Brasil está entre os maiores mercados do mundo para o Google. A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas e nosso centro de engenharia está pronto para dobrar ou até triplicar de tamanho nos próximos anos. Espero com muita ansiedade pelo futuro.”

Busca por diversidade





O mineiro Ademir de Alvarenga Oliveira, gerente de engenharia e líder técnico do Google, fala sobre desafio de aumentar diversidade no mercado (foto: Arquivo pessoal)



“Ganhar reconhecimento e estabelecer parcerias fortes com projetos e times localizados no Silicon Valley foi um grande desafio, bem como outros enfrentados pelo Google. Felizmente, muitos deles foram superados. No entanto, estamos sempre evoluindo em todos esses itens e hoje temos como desafio aumentar a diversidade na empresa e abrir espaço para negros e mulheres, por exemplo”, afirma Ademir de Alvarenga Oliveira, gerente de engenharia e líder técnico do Google. O mineiro faz parte da equipe inicial da empresa no Brasil e lidera atualmente um movimento de funcionários negros de BH, o AfroGooglers.





Monique Vaz Vieira, gerente de engenharia do Google, destaca a importância de incentivar a carreira de mulheres em empresas de tecnologia (foto: Arquivo pessoal)



Segundo Monique Vaz Vieira, gerente de engenharia do Google, a área de tecnologia sempre enfrentou problemas de representatividade, construído desde a idade escolar. “As mulheres, por exemplo,são desencorajadas quando mais jovens a se estabelecer em áreas de exatas, pela suposta falta de aptidão, e são incentivadas a se dedicarem a cursos superiores em áreas com pouca presença masculina. E isso, acrescido de demais fatores, como a desigualdade das obrigações parentais ou ambiente sem inclusão, só perpetua o ciclo.”

Monique pontua que apesar da pouca representatividade feminina, há cada vez mais um esforço das empresas para que as mulheres sejam incluídas. “Em minha carreira, me cerquei de pessoas que viam o meu potencial, independentemente do meu gênero, e me apoiaram. Fui a primeira gerente do escritório de BH e, hoje, temos outras gerentes fazendo parte do time de liderança. Infelizmente, ainda somos poucas, mas vejo que as empresas de tecnologia e o próprio Google têm lutado para melhorar esse aspecto, aumentando não só a contratação, mas também criando um ambiente propício para que as mulheres tenham sucesso e queiram investir em suas carreiras.”





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram